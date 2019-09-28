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Довгобуди потрібно передати
місцевій владі, - Парцхаладзе

Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:12

Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе

Пропонуємо до обговорення:
Зараз місцева влада не має повноважень для прийняття рішень про добудову проблемних об'єктів.

Дивися повний текст Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:12

нет, пускай ищут деньги это их риски, хоть почки сдают...
lestat
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