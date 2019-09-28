|
|
|
Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Зараз місцева влада не має повноважень для прийняття рішень про добудову проблемних об'єктів.
Дивися повний текст Довгобуди потрібно передати місцевій владі, - Парцхаладзе
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91425
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:12
нет, пускай ищут деньги это их риски, хоть почки сдают...
-
lestat
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 04.06.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|