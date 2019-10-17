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У Кабміні назвали строки
приєднання України до...

У Кабміні назвали строки приєднання України до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:41

У Кабміні назвали строки приєднання України до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може приєднатися до енергетичної системи Європи і не залежати від російської енергосистеми протягом наступних трьох років, але до цього необхідно створити технічні та економічні передумови для з'єднання.

Дивися повний текст У Кабміні назвали строки приєднання України до енергетичної системи Європи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:42

Хорошая новость... пАпЭредники так евроинтегрировались что 4 года прошли даром.. может эти хоть что то сделают. Посмотрим. рынок ЕС намного многообразнее и крупней стагнирующего рынка рф..
Джон
 
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