Компанія Skoda опублікувала дизайн-скетчі, що дають уявлення про зовнішність нового лифтбека Octavia.
Дивися повний текст Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:45
Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia
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Дивися повний текст Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:58
Офигеть. Зачетно будет выглядеть даже когда колеса уберутся в арки и станут 17го радиуса а не 22го.
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