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Skoda показала, який
вигляд матиме нова Octavia

Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:45

Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Skoda опублікувала дизайн-скетчі, що дають уявлення про зовнішність нового лифтбека Octavia.

Дивися повний текст Skoda показала, який вигляд матиме нова Octavia.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:58

Офигеть. Зачетно будет выглядеть даже когда колеса уберутся в арки и станут 17го радиуса а не 22го.
airmax78
 
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