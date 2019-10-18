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Україна за 9 місяців взяла
351 млрд грн нових боргів

Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:46

Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок жовтня уряд виконав річний план по запозиченнях на 86,5%.

Дивися повний текст Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів.
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