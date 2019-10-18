Станом на початок жовтня уряд виконав річний план по запозиченнях на 86,5%.
Дивися повний текст Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:46
Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:47
Так радостно говорили, что "инвесторы" разбирают гривневую бумагу, как горячие пирожки, а в итоге оказывается, что валютных ненамного меньше даже по нынешним временам крепкой гривны. А как отдавать, наверное, будет раза в три выше.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:00
Re: Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
"За чей счет сей банкет?"
У меня как налогоплательщика никто не спросил.
Поэтому запишите в своем электронном государстве: участия в возврате этого с процентами брать не буду.
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