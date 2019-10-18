Станом на початок жовтня уряд виконав річний план по запозиченнях на 86,5%.
Дивися повний текст Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:46
Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:47
Так радостно говорили, что "инвесторы" разбирают гривневую бумагу, как горячие пирожки, а в итоге оказывается, что валютных ненамного меньше даже по нынешним временам крепкой гривны. А как отдавать, наверное, будет раза в три выше.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:00
Re: Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
"За чей счет сей банкет?"
У меня как налогоплательщика никто не спросил.
Поэтому запишите в своем электронном государстве: участия в возврате этого с процентами брать не буду.
Додано: Суб 19 жов, 2019 02:13
Налогоплательщик на то так и называется, что он платит без вопросов. Участия можно и не принимать, но тогда придётся перестать быть налогоплательщиком, причём не только прямым, но и косвенным, т.е. ещё и в этой стране ничего не покупать. Потому, что практически всё, что тут продаётся, имеет в цене "в том числе НДС" ну и другие налоги, конечно, тоже.
Додано: Суб 19 жов, 2019 02:43
Re: Україна за 9 місяців взяла 351 млрд грн нових боргів
Кстати, подумалось. Куча людей кричит, что если даже свои прямые налоги оптимизируешь (например, платя единый налог ФЛП вместо НДФЛ), не говоря уж о сокрытии доходов от налоговой, то ты паразит в своей стране. Но при этом они согласны, что для поддержки российской агрессии не обязательно дарить российской армии танки или обмундирование, а достаточно купить любой товар российского производства. Вот как у них это в голове сочетается?
Додано: Суб 19 жов, 2019 13:31
Успешные деяния любого "Правления" зависит от количества собранных "Налогов".
1.Для сбора налогов необходимо иметь деятельность дающую прибавочную стоимость.(иметь дойную корову)
2.Для повышения размеров сбора налогов - деятельность приносящая прибыль должна "рости" (необходимо кормить дойную корову)
3. Сегодняшние "слуги народа", кроме, как продавать (чужие коровы), и "активно доить" - ничего не знают.
- Вопрос:
- Чего ещё от них можно ожидать
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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