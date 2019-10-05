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За вересень 2019 року в Європі продали 204 "Жигулі"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
Пропонуємо до обговорення:
За вересень 2019 року в Європі продали всього 204 "Жигулі" - нижче результат тільки в виробника спорткарів Alpine.
Дивися повний текст За вересень 2019 року в Європі продали 204 \"Жигулі\"
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
Всего одна модель А110 и это не Жигуль, а Рено.
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avk
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