RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За вересень 2019 року в
Європі продали 204 "Жигулі"

За вересень 2019 року в Європі продали 204 "Жигулі"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49

За вересень 2019 року в Європі продали 204 "Жигулі"

Пропонуємо до обговорення:
За вересень 2019 року в Європі продали всього 204 "Жигулі" - нижче результат тільки в виробника спорткарів Alpine.

Дивися повний текст За вересень 2019 року в Європі продали 204 \"Жигулі\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49

Всего одна модель А110 и это не Жигуль, а Рено.
avk
 
Повідомлень: 883
З нами з: 20.03.10
Подякував: 48 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрпошта підвищить тарифи з 2020 року (таблиця)
R2 » П'ят 18 жов, 2019 10:50
2 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 17:44
Джон
На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року
R2 » Чет 17 жов, 2019 21:15
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 21:15
ТЕА
Гетманцев: податкової амністії цього року не буде
R2 » П'ят 04 жов, 2019 08:47
8 348
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 14:54
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7399)
19.10.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.