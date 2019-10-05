За вересень 2019 року в Європі продали всього 204 "Жигулі" - нижче результат тільки в виробника спорткарів Alpine.
Дивися повний текст За вересень 2019 року в Європі продали 204 \"Жигулі\".
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
За вересень 2019 року в Європі продали 204 "Жигулі"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За вересень 2019 року в Європі продали 204 \"Жигулі\".
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:05
Среди 8%-ных о таком задумываться не принято.
Для справки: в 2017-м в одной только Германии было продано произведенных (именно произведенных!) в России автомобилей больше, чем собрано во всей Украине в целом!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:54
"Жигули" давно сняты с производства, кроме того, в ЕС продавались под названием LADA.
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