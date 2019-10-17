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За вересень 2019 року в Європі продали 204 "Жигулі"
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
Пропонуємо до обговорення:
За вересень 2019 року в Європі продали всього 204 "Жигулі" - нижче результат тільки в виробника спорткарів Alpine.
Дивися повний текст За вересень 2019 року в Європі продали 204 \"Жигулі\"
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
Всего одна модель А110 и это не Жигуль, а Рено.
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avk
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Додано: Суб 19 жов, 2019 11:47
А ланосов или богданов сколько?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 жов, 2019 14:05
Вкладчик1234 написав:
А ланосов или богданов сколько?
Среди 8%-ных о таком задумываться не принято.
Для справки: в 2017-м в одной только Германии было продано произведенных (именно произведенных!) в России автомобилей больше, чем собрано во всей Украине в целом!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Суб 19 жов, 2019 18:54
"Жигули" давно сняты с производства, кроме того, в ЕС продавались под названием LADA.
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warlamp
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:47
в любом случае это больше чем автомобилей украинских марок... :)
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ТЕА
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:51
Баблонавт написав: Вкладчик1234 написав:
А ланосов или богданов сколько?
Среди 8%-ных о таком задумываться не принято.
Для справки: в 2017-м в одной только Германии было продано произведенных (именно произведенных!) в России автомобилей больше, чем собрано во всей Украине в целом!
А вас это видно сильно тешит!) А что данные для сравнения почему то приводите с 17 года. И вообще, странно у вас тут получается, (на этом форуме) сравниваете экономические показатели с якобы "великой страной" Я думал превосходство РФ над Украиной должно быть десятикратным, а то и большим, учитывая их возможности, а вы радуетесь, что просто превосходите, хоть так пока что.
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densinge959
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:36
densinge959 написав: Баблонавт написав: Вкладчик1234 написав:
А ланосов или богданов сколько?
Среди 8%-ных о таком задумываться не принято.
Для справки: в 2017-м в одной только Германии было продано произведенных (именно произведенных!) в России автомобилей больше, чем собрано во всей Украине в целом!
А вас это видно сильно тешит!) А что данные для сравнения почему то приводите с 17 года. И вообще, странно у вас тут получается, (на этом форуме) сравниваете экономические показатели с якобы "великой страной" Я думал превосходство РФ над Украиной должно быть десятикратным, а то и большим, учитывая их возможности, а вы радуетесь, что просто превосходите, хоть так пока что.
Для тех, кто в схроне.
По ПРОИЗВОДСТВУ автомобилей "превосходство РФ" даже не десятикратное, а где-то двухсоткратное. А может и больше.
Выше я сравнил, с одной стороны, российский ЭКСПОРТ В ГЕРМАНИЮ, а с другой стороны, всё-всё украинское отвёрточное "производство" автомобилей.
Надеюсь, теперь Вы поймёте, что именно я хотел показать
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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