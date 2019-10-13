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Податківці пояснили, як перевірятимуть скарги покупців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
У законопроектах, покликаних боротися з тіньовим бізнесом в Україні, не передбачено покарання для споживачів, які надають хибну інформацію про порушення підприємців.
Дивися повний текст Податківці пояснили, як перевірятимуть скарги покупців на підприємців
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:08
Не помню зачем раскачивать тонущий корабль?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:13
Предвижу сайт, на котором будут собирать стукачей.
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