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"Форекс для новачків: як відкрити свій демо-рахунок"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:18
Пропонуємо до обговорення:
Про те, що торгова платформа MetaTrader 4 таїть у собі величезний потенціал і є найбільш доброзичливою до трейдерів, знають практично всі учасники ринку Форекс
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