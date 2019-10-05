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"Форекс для новачків: як
відкрити свій демо-рахунок"

"Форекс для новачків: як відкрити свій демо-рахунок"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:18

"Форекс для новачків: як відкрити свій демо-рахунок"

Пропонуємо до обговорення:
Про те, що торгова платформа MetaTrader 4 таїть у собі величезний потенціал і є найбільш доброзичливою до трейдерів, знають практично всі учасники ринку Форекс

Дивися повний текст \"Форекс для новачків: як відкрити свій демо-рахунок\".
R2
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