За останні дев'ять років українці скоротили витрати на продукти харчування.
Дивися повний текст За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже на 8%.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:45
За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже на 8%.
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:37
Re: За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже
... як, як продукти здорожчали???!
- жерти менше НЕ перестали ж!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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