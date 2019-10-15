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За дев'ять років українці
скоротили витрати на їжу майже...

За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:45

За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже...

Пропонуємо до обговорення:
За останні дев'ять років українці скоротили витрати на продукти харчування.

Дивися повний текст За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже на 8%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:37

Re: За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже

... як, як продукти здорожчали???!
- жерти менше НЕ перестали ж!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:43

Классика: чтоб население давало больше молока - его нужно больше доить, и меньше кормить
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:10

я даже не знаю - автор заголовка специально троллит читателей, или само так получается :)
Написано: "українці скоротили витрати на їжу", на деле же уменьшилась доля затрат на продукты питания в общем списке затрат. Что не одно и то же :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:37

Заголовок статті в стилі finance.ua
andrijk777
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с точки зрения здравого смысла это не расходы на еду, которые постоянно растут, а доля расходов...
ТЕА
 
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