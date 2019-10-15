За останні дев'ять років українці скоротили витрати на продукти харчування.
Дивися повний текст За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже на 8%.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:45
За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже на 8%.
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:37
Re: За дев'ять років українці скоротили витрати на їжу майже
... як, як продукти здорожчали???!
- жерти менше НЕ перестали ж!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:43
Классика: чтоб население давало больше молока - его нужно больше доить, и меньше кормить
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:10
я даже не знаю - автор заголовка специально троллит читателей, или само так получается
Написано: "українці скоротили витрати на їжу", на деле же уменьшилась доля затрат на продукты питания в общем списке затрат. Что не одно и то же
Додано: Нед 20 жов, 2019 13:30
с точки зрения здравого смысла это не расходы на еду, которые постоянно растут, а доля расходов...
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:54
может кол-во жирунов уменьшилось... но аппетиты (((некоторых))) не поменялись...
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