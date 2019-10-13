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Експерт пояснив, за якої умови
може відбутися нова хвиля...

Експерт пояснив, за якої умови може відбутися нова хвиля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:24

Експерт пояснив, за якої умови може відбутися нова хвиля...

Пропонуємо до обговорення:
Система пільг і соціальних виплат повинна бути прозорою і зрозумілою. І важливо при реформуванні цієї системи не нашкодити і не змусити українців думати, що держава знову їх обдурила, поставивши на шляху отримання пільг перепони для економії держбюджету.

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R2
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