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Експерт пояснив, за якої умови може відбутися нова хвиля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Система пільг і соціальних виплат повинна бути прозорою і зрозумілою. І важливо при реформуванні цієї системи не нашкодити і не змусити українців думати, що держава знову їх обдурила, поставивши на шляху отримання пільг перепони для економії держбюджету.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 14:28
скорее как только дойдет, что стажа никак не хватает на пенсию тут.
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