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Банкіри спрогнозували
курс валют

Банкіри спрогнозували курс валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 01:06

Банкіри спрогнозували курс валют

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри прогнозують курс гривні в листопаді в коридорі 25-26,5 UAH/USD.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували курс валют.
R2
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