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Проблемні банки у січні-серпні 2019 року отримали 5,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 05:17
Пропонуємо до обговорення:
У січні-серпні 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 5674,0 млн грн.
Дивися повний текст Проблемні банки у січні-серпні 2019 року отримали 5,6 млрд грн (інфографіка)
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