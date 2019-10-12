На цьому він наголосив у своєму блозі на сайті Корреспондент.net.
Дивися повний текст Обізнаність платників податків допоможе забезпечити стабільний бюджетний дохід – експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 08:50
Обізнаність платників податків допоможе забезпечити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обізнаність платників податків допоможе забезпечити стабільний бюджетний дохід – експерт.
Додано: Нед 20 жов, 2019 08:50
Поддерживаю, что сначала необходимо привести в порядок законодательство страны в плане налогов. А только после этого объявлять о налоговой амнистии, которую, конечно же, многие ждут.
|