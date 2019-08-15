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Туристи, які побували у Франції, отримують незаконні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Іноземні туристи, які під час відпочинку у Франції орендували автомобілі, після повернення до себе додому стали в масовому порядку отримувати незаконні дорожні штрафи. У пресі заговорили про новий вид шахрайства.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:03
жовті жилети? русскій слєд? чи легше тирити і протестувати ніж працювати. sic tranzit gloria mundi!
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igorbuda52
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