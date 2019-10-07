Стали чинними деякі зміни до порядку надання субсидій населенню.
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:12
Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:13
Кто летом проходил комиссию на год, опять что ли проходить? Он же говорил, что ничего не меняется.
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