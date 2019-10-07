Стали чинними деякі зміни до порядку надання субсидій населенню.
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:12
Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:13
Кто летом проходил комиссию на год, опять что ли проходить? Он же говорил, что ничего не меняется.
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:08
"Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства"
Так с таким расчетом никому не будет положено. Что значит семья?
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:10
Re: Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
Очень многие (в нашем доме практически все) получили "долг" за центральное отопление за август, начиная от 600 грн и больше. Не ясно, что с этим делать. Договора прямые, оплаты проведены, долгов не было, счетчики не просроченные. А по правилам, если долг свыше 340 грн, то субсидия снимается. Платить эту взятую не понятно откуда сумму, чтобы не сняли субсидию на зиму?
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