Стали чинними деякі зміни до порядку надання субсидій населенню.
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:12
Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:13
Кто летом проходил комиссию на год, опять что ли проходить? Он же говорил, что ничего не меняется.
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:08
"Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства"
Так с таким расчетом никому не будет положено. Что значит семья?
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:10
Re: Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
Очень многие (в нашем доме практически все) получили "долг" за центральное отопление за август, начиная от 600 грн и больше. Не ясно, что с этим делать. Договора прямые, оплаты проведены, долгов не было, счетчики не просроченные. А по правилам, если долг свыше 340 грн, то субсидия снимается. Платить эту взятую не понятно откуда сумму, чтобы не сняли субсидию на зиму?
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:13
Hella
Надо срочно идти разбираться в центр обслуживания вашего поставщика тепла, не забыв оплаченные квитанции и квитанции, в которых долг отсутствует.
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:39
Да, надо (самая популярная тема для разговоров в доме ).
В каком-то шоу сказали, что очень многие в Киеве получили, Пальчевский назвал аферой по выбиванию денег ).
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:36
добрый день,у мамы прописано 2 человека,она и брат который не проживает на основании этого два года в упсзн была комиссия и представлялась справка то что он проживает в другом месте...субсидия на него не начислялась... при подаче в этом году документов маме было отказано на основании того что брат делал покупки свыше 50 тыс..грн и сказали что еще будут взыскивать за три года субсидию
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