RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто має заново подавати
документи на отримання субсидії

Хто має заново подавати документи на отримання субсидії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:12

Хто має заново подавати документи на отримання субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Стали чинними деякі зміни до порядку надання субсидій населенню.

Дивися повний текст Хто має заново подавати документи на отримання субсидії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:13

Кто летом проходил комиссию на год, опять что ли проходить? Он же говорил, что ничего не меняется.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20924
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 2080 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:08

"Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства"
Так с таким расчетом никому не будет положено. Что значит семья?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20924
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 2080 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:10

Re: Хто має заново подавати документи на отримання субсидії

Очень многие (в нашем доме практически все) получили "долг" за центральное отопление за август, начиная от 600 грн и больше. Не ясно, что с этим делать. Договора прямые, оплаты проведены, долгов не было, счетчики не просроченные. А по правилам, если долг свыше 340 грн, то субсидия снимается. Платить эту взятую не понятно откуда сумму, чтобы не сняли субсидию на зиму?
Hella
 
Повідомлень: 902
З нами з: 25.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:13

Hella
Надо срочно идти разбираться в центр обслуживания вашего поставщика тепла, не забыв оплаченные квитанции и квитанции, в которых долг отсутствует.
avk
 
Повідомлень: 884
З нами з: 20.03.10
Подякував: 48 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:39

  avk написав:Hella
Надо срочно идти разбираться в центр обслуживания вашего поставщика тепла, не забыв оплаченные квитанции и квитанции, в которых долг отсутствует.


Да, надо (самая популярная тема для разговоров в доме :)).
В каком-то шоу сказали, что очень многие в Киеве получили, Пальчевский назвал аферой по выбиванию денег ).
Hella
 
Повідомлень: 902
З нами з: 25.08.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:36

добрый день,у мамы прописано 2 человека,она и брат который не проживает на основании этого два года в упсзн была комиссия и представлялась справка то что он проживает в другом месте...субсидия на него не начислялась... при подаче в этом году документов маме было отказано на основании того что брат делал покупки свыше 50 тыс..грн и сказали что еще будут взыскивать за три года субсидию
alenatismagazin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp, Модератор і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які пільги на отримання пенсій мають медичні працівники
R2 » Сер 16 жов, 2019 21:30
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 21:31
sergiy_doc
Пенсійний фонд спростив процедуру отримання довідок...
R2 » Чет 10 жов, 2019 09:05
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:05
igorbuda52
Чи має право поліцейський вимагати у водія документи на... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 жов, 2019 02:04
22 1411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 21:27
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77687)
21.10.2019 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.