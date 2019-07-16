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Windows 8.1 Mobile
"помре" в грудні

Windows 8.1 Mobile "помре" в грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:31

Windows 8.1 Mobile "помре" в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Два роки тому Microsoft перестала випускати оновлення для смартфонів, що працюють під управлінням операційки Windows Phone. Але користуватися пристроями не перешкоджала.

Дивися повний текст Windows 8.1 Mobile \"помре\" в грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:31

отлично, только собрался оживить Lumia 630, заказывая плату в Китае.... видимо она поступит аккурат с окончанием поддержки.... а если я не смогу запустить магазин Windows, то и скачать обновление до Win10 тоже вряд ли смогу.... хотя остается вариант непосредственной прошивки или смартфон превращается в звонилку, что впрочем уже почти произошло со всеми перечисленными в статье моделями
Tamagoch
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