Такі зміни готують в Міністерстві соціальної політики України.
Дивися повний текст Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від прожиткового мінімуму.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:54
Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від прожиткового мінімуму.
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:54
Получается что не прожиточный минимум поднимали а зарплату прихвостней
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