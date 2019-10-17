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Штрафи і зарплати
держслужбовців відв'яжуть від...

Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:54

Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від...

Пропонуємо до обговорення:
Такі зміни готують в Міністерстві соціальної політики України.

Дивися повний текст Штрафи і зарплати держслужбовців відв'яжуть від прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:54

Получается что не прожиточный минимум поднимали а зарплату прихвостней
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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