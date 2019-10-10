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В Україні рекордно зростає
попит на електрокари

В Україні рекордно зростає попит на електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56

В Україні рекордно зростає попит на електрокари

Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2019 року попит на легкові електромобілі зріс на 42%.

Дивися повний текст В Україні рекордно зростає попит на електрокари.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56

Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 01:03

  p_a_l написав:Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.

Курам на смех, пару сотен тыс. электромобилей, 12 кВт/ч на 100 км - эл. обогреватели больше потребляют.
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