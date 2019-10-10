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В Україні рекордно зростає попит на електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56
Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2019 року попит на легкові електромобілі зріс на 42%.
Дивися повний текст В Україні рекордно зростає попит на електрокари
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
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p_a_l
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Додано: Пон 21 жов, 2019 01:03
p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Курам на смех, пару сотен тыс. электромобилей, 12 кВт/ч на 100 км - эл. обогреватели больше потребляют.
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lite
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:01
p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Бредишь.
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BIGor
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:15
p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Не вылезут. Вот когда электромобилей ьудет хотя бы 50% в общем балансе, тогда можно будет задуматься о нехватке энергомощностей. А пока лет 5-10 на это можно не обращать внимания.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:11
BIGor написав: p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Бредишь.
Нет. Думаю головой.
Когда то и газ был гораздо дешевым, было гораздо выгоднее на газу кататься.
Если основная масса перейдет на электрику, кто ж тогда нефть покупать будет?
Тогда электричество поднимут в цене и нам и вам. Из-за электрокаров пострадают все.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:15
lite написав: p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Курам на смех, пару сотен тыс. электромобилей, 12 кВт/ч на 100 км - эл. обогреватели больше потребляют.
Вы не в той системе координат находитесь. Посмотрите на эту картину со стороны нефтяных картелей. Предвижу эти курам на смех, в ближайшем будущем хохотом слона.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:35
p_a_l написав: BIGor написав: p_a_l написав:
Скоро нам эти электрокары боком вылезут в тарифах на электричество.
Бредишь.
Нет. Думаю головой.
Когда то и газ был гораздо дешевым, было гораздо выгоднее на газу кататься.
Если основная масса перейдет на электрику, кто ж тогда нефть покупать будет?
Тогда электричество поднимут в цене и нам и вам. Из-за электрокаров пострадают все.
У нас большой переизбыток генерирующих мощностей, потребление ел. енергии падает (уменьшение населения, сокращение производства). Зачем нам нефть??
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BIGor
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