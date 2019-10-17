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Експерт: на первинному ринку
житла у пріоритеті ціни у...

Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:46

Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день на первинному ринку житлової нерухомості у пріоритеті ціни у гривні, але вони зростатимуть.

Дивися повний текст Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:46

Но стоит только доллару подорожать - как цены на квартиры в гривнах пойдут вверх.
sensei
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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