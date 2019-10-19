На сьогоднішній день на первинному ринку житлової нерухомості у пріоритеті ціни у гривні, але вони зростатимуть.
Дивися повний текст Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у гривні.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 17:46
Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у гривні.
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:46
Но стоит только доллару подорожать - как цены на квартиры в гривнах пойдут вверх.
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:50
Re: Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у..
Не сразу
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