Так, за "однушку" 35 кв. м в середньому просять $35 тис. За житло 34 кв. м - $33 тис.
Дивися повний текст Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка).
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:43
Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка).
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:16
Якщо це не для оренди у виді общаги якимось студентам чи гастерам , то кому взагалі може згодитися таке барахло як ТРИкімнатна квартира із кухнею менше 6!!! м2?
Економія при такій "інвестиції" аж цілих 1200дол!
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