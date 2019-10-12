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Як не переплатити при купівлі
квартири (інфографіка)

Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:43

Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Так, за "однушку" 35 кв. м в середньому просять $35 тис. За житло 34 кв. м - $33 тис.

Дивися повний текст Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:16

Якщо це не для оренди у виді общаги якимось студентам чи гастерам , то кому взагалі може згодитися таке барахло як ТРИкімнатна квартира із кухнею менше 6!!! м2?
Економія при такій "інвестиції" аж цілих 1200дол!
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:24

  kmg написав:Якщо це не для оренди у виді общаги якимось студентам чи гастерам, то кому взагалі може згодитися таке барахло як ТРИкімнатна квартира із кухнею менше 6!!! м2?
Економія при такій "інвестиції" аж цілих 1200дол!

В типичных хрущевках площадь кухни 5.8, 6.2, 6.1, 5.9 кв.м. зависимости от проекта, не зависит от количества комнат, есть и 9этажки тех лет с такими площадями кухонь. 5этажные хрущи бывают с кухней 5.2-5.3 в трёшке! А в однушках и по 4.5 кв.м кухни в хрущах бывают, в гостинках бывает и меньше.
Если проживает 1 человек зачем кухня больше?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26

Re: Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)

Какой-то рекламный бред в статье. А если купить квартиру совсем без кухни, то получается можно еще больше сэкономить! А без туалета вообще даром! :lol:
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