Так, за "однушку" 35 кв. м в середньому просять $35 тис. За житло 34 кв. м - $33 тис.
Дивися повний текст Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка).
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:43
Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка).
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:16
Якщо це не для оренди у виді общаги якимось студентам чи гастерам , то кому взагалі може згодитися таке барахло як ТРИкімнатна квартира із кухнею менше 6!!! м2?
Економія при такій "інвестиції" аж цілих 1200дол!
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:24
В типичных хрущевках площадь кухни 5.8, 6.2, 6.1, 5.9 кв.м. зависимости от проекта, не зависит от количества комнат, есть и 9этажки тех лет с такими площадями кухонь. 5этажные хрущи бывают с кухней 5.2-5.3 в трёшке! А в однушках и по 4.5 кв.м кухни в хрущах бывают, в гостинках бывает и меньше.
Если проживает 1 человек зачем кухня больше?
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26
Re: Як не переплатити при купівлі квартири (інфографіка)
Какой-то рекламный бред в статье. А если купить квартиру совсем без кухни, то получается можно еще больше сэкономить! А без туалета вообще даром!
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