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Експерт прогнозує різке
підвищення тарифів на газ вже з...

Експерт прогнозує різке підвищення тарифів на газ вже з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:50

Експерт прогнозує різке підвищення тарифів на газ вже з...

Пропонуємо до обговорення:
З нового року в Україні очікується різке підвищення тарифів на газ. Такі прогнози висловив експерт Дмитро Марунич.

Дивися повний текст Експерт прогнозує різке підвищення тарифів на газ вже з нового року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51

Хватит мутить воду.Газ в Европе не только дорожает,но и дешевеет.
sena_2008atp
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