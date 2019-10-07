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Експерт прогнозує різке підвищення тарифів на газ вже з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:50
Пропонуємо до обговорення:
З нового року в Україні очікується різке підвищення тарифів на газ. Такі прогнози висловив експерт Дмитро Марунич.
Дивися повний текст Експерт прогнозує різке підвищення тарифів на газ вже з нового року
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51
Хватит мутить воду.Газ в Европе не только дорожает,но и дешевеет.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:23
sena_2008atp написав:
Хватит мутить воду.Газ в Европе не только дорожает,но и дешевеет.
Естественно. Но нигде нет в розницу такого дешевого газа как у нас
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otg
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