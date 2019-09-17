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П'ятірка найбільш економічних
кросоверів С-класу на...

П'ятірка найбільш економічних кросоверів С-класу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:32

П'ятірка найбільш економічних кросоверів С-класу на...

Пропонуємо до обговорення:
У всі часи найбільш економічними вважалися завжди малолітражки компактного розміру, але сьогодні світ перевернувся. Тепер значний п'ятиметровий кросовер може їсти не більше крихітки А-класу.

Дивися повний текст П'ятірка найбільш економічних кросоверів С-класу на ринку України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:32

топ-5 по какому параметру?
ruslan42212
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