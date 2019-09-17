|
|
П'ятірка найбільш економічних кросоверів С-класу на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:32
Пропонуємо до обговорення:
У всі часи найбільш економічними вважалися завжди малолітражки компактного розміру, але сьогодні світ перевернувся. Тепер значний п'ятиметровий кросовер може їсти не більше крихітки А-класу.
Дивися повний текст П'ятірка найбільш економічних кросоверів С-класу на ринку України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91440
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:32
топ-5 по какому параметру?
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему