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Автомобіль Geely Icon
став серійним (фото)

Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28

Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Після двох десятиліть пошуків автовиробники Geely здобули власний стиль, відбитий в Geely Icon

Дивися повний текст Автомобіль Geely Icon став серійним (фото).
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