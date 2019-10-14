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Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28
Пропонуємо до обговорення:
Після двох десятиліть пошуків автовиробники Geely здобули власний стиль, відбитий в Geely Icon
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R2
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Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28
Evoque?
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Tamagoch
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:27
Tamagoch написав:
Evoque?
Я тоже так сразу подумал.
Какой там к черту стиль. Не могут китайцы что бы что то не с копипастить
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otg
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Додано: Пон 21 жов, 2019 08:14
Скопировать то же нужно уметь.
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sena_2008atp
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