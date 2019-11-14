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Автомобіль Geely Icon
став серійним (фото)

Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28

Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Після двох десятиліть пошуків автовиробники Geely здобули власний стиль, відбитий в Geely Icon

Дивися повний текст Автомобіль Geely Icon став серійним (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28

Evoque?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:27

  Tamagoch написав:Evoque?
Я тоже так сразу подумал. :) Какой там к черту стиль. Не могут китайцы что бы что то не с копипастить
otg
 
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Скопировать то же нужно уметь.
sena_2008atp
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:54

У нас и скопировать уже не могут. Технологий нет, можем только Таврию возродить.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 08:13

У нас это у кого? Ну создайте свой Мерседес, вот тогда скажете у нас,
otg
 
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