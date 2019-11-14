Після двох десятиліть пошуків автовиробники Geely здобули власний стиль, відбитий в Geely Icon
Дивися повний текст Автомобіль Geely Icon став серійним (фото).
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Додано: Пон 21 жов, 2019 06:28
Автомобіль Geely Icon став серійним (фото)
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Дивися повний текст Автомобіль Geely Icon став серійним (фото).
Додано: Пон 21 жов, 2019 07:27
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:54
У нас и скопировать уже не могут. Технологий нет, можем только Таврию возродить.
Додано: Нед 24 лис, 2019 08:13
У нас это у кого? Ну создайте свой Мерседес, вот тогда скажете у нас,
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