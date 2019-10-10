В Україні прожитковий мінімум має становити не менше 5000 грн.
Дивися повний текст Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен українцям.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:30
Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен...
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Дивися повний текст Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен українцям.
Додано: Пон 21 жов, 2019 07:30
Наверное прав. Семье из 3 человек что бы выжить надо не менее 15 тыс на семью. Это удовлетворить свои первейшие потребности. Еда, недорогая одежда, коммуналка.
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