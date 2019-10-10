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Фінансист порахував, який
прожитковий мінімум потрібен...

Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:30

Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні прожитковий мінімум має становити не менше 5000 грн.

Дивися повний текст Фінансист порахував, який прожитковий мінімум потрібен українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:30

Наверное прав. Семье из 3 человек что бы выжить надо не менее 15 тыс на семью. Это удовлетворить свои первейшие потребности. Еда, недорогая одежда, коммуналка.
otg
 
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