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В Уряді готові працювати над
рівною винагородою для...

В Уряді готові працювати над рівною винагородою для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:02

В Уряді готові працювати над рівною винагородою для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики готове працювати над усуненням гендерного розриву у оплаті праці в Україні.

Дивися повний текст В Уряді готові працювати над рівною винагородою для чоловіків та жінок.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:03

Ну тогда руку при выходе из транспорта не подавать, место не уступать и поставить на воинский учет. Ровнять так ровнять. А то ровность получается с перегибами.
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