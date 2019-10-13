Міністерство соціальної політики готове працювати над усуненням гендерного розриву у оплаті праці в Україні.
Дивися повний текст В Уряді готові працювати над рівною винагородою для чоловіків та жінок.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:02
В Уряді готові працювати над рівною винагородою для...
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Дивися повний текст В Уряді готові працювати над рівною винагородою для чоловіків та жінок.
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:03
Ну тогда руку при выходе из транспорта не подавать, место не уступать и поставить на воинский учет. Ровнять так ровнять. А то ровность получается с перегибами.
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