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У Мінекономіки оцінили
переговори з МВФ

У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17

У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Милованов стверджує, що з боку МВФ фактично немає важких запитань до України.

Дивися повний текст У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17

МВФ фактично немає важких запитань до України.
:))))))
"фактично" і "важких" - а так все добре.
маємо розуміти, що "практично" і "не важких" запитань існує багато.
simpson_ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:19

Головне питання – подивитися, як нинішній уряд поводиться

"поводиться" - це взагалі шикарно. мвф оцінює уряд як собаку, як він "поводиться"?

:)))))))))))))
simpson_ukrainian
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