Милованов стверджує, що з боку МВФ фактично немає важких запитань до України.
Дивися повний текст У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17
У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки оцінили переговори з МВФ.
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17
МВФ фактично немає важких запитань до України.
:))))))
"фактично" і "важких" - а так все добре.
маємо розуміти, що "практично" і "не важких" запитань існує багато.
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:19
Головне питання – подивитися, як нинішній уряд поводиться
"поводиться" - це взагалі шикарно. мвф оцінює уряд як собаку, як він "поводиться"?
:)))))))))))))
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