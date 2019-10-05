Про це повідомила пресс-лужба НКРЕКП.
Дивися повний текст Неіснуючі борги за електроенергію: як не платити.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:42
Неіснуючі борги за електроенергію: як не платити
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Дивися повний текст Неіснуючі борги за електроенергію: як не платити.
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:42
Яка зручна схема. Внаслідок того, що постачальник малював неіснуючи борги моїй матусі, вона отримала субсидію без можливості монетизації як боржниця, попри те, що сплачувала вчасно, регулярно і за лічильником. При зверненні до постачальника, пройшовши усі ті бодьорі черги і кабінети керівників, вона двічи отримувала довідку, що "на данний час боргу немає", а те, що його не було в жодному місяці і це чи то косяк, чи то навмисне порушення постачальника нікому вже не доведешь. Смердить якоюсь змовою.
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