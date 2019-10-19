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У Нацбанку назвали умови МВФ
для України за новою програмою

У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:38

У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:39

Положительный эффект для МВФ связан с дальнейшим повышением цен на коммуналку и сокращением рабочих мест. A с коррупцией таким образом не поборешься.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:54

Так же для МВФ важна прихватизация и продажа земель.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:43

Если не понимаете суть вопроса,лучше не размещайте свои глупые комментарии.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:48

Вы за Украину или против? Судя по вашему посту - то против!!!
Галина441
 
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