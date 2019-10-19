Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:38
У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку назвали умови МВФ для України за новою програмою.
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:39
Положительный эффект для МВФ связан с дальнейшим повышением цен на коммуналку и сокращением рабочих мест. A с коррупцией таким образом не поборешься.
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:43
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