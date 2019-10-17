RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міста світу з найбільшим
ризиком “бульбашки” на ринку...

Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44

Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Експертна платформа НБУ

Дивися повний текст Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку нерухомості (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44

Ню-ню. Мюнхен в топе, а кварталы пустующих хат Китая и Украины - шикарное вложение
Son of Sun
 
Повідомлень: 507
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:05

  Son of Sun написав:Ню-ню. Мюнхен в топе, а кварталы пустующих хат Китая и Украины - шикарное вложение

В Киеве пустующих нет, за окружной есть, но тоже не очень много.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 14.08.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: v0f41k, warlamp, Модератор і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт: на первинному ринку житла у пріоритеті ціни у...
R2 » Нед 20 жов, 2019 17:46
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 жов, 2019 23:09
ASDF
Скільки українців виступають за референдум щодо ринку...
R2 » Сер 16 жов, 2019 11:00
9 330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 13:39
Puente
Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...
R2 » Чет 17 жов, 2019 10:30
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 12:05
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77687)
21.10.2019 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.