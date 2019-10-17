Про це пише Експертна платформа НБУ
Дивися повний текст Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку нерухомості (інфографіка).
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44
Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міста світу з найбільшим ризиком “бульбашки” на ринку нерухомості (інфографіка).
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44
Ню-ню. Мюнхен в топе, а кварталы пустующих хат Китая и Украины - шикарное вложение
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:05
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